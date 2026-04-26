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Chouchous et "Oldies but Goldies"

dimanche 26 avril 2026 par Christian
Le groupe Boston au Grand Casino in Hinckley, MN De G à D : Tom Scholz, Michael Sweet, Tommy DeCarlo, Kimberly Dahme, and Gary Pihl
Le groupe Boston au Grand Casino in Hinckley, MN De G à D : Tom Scholz, Michael Sweet, Tommy DeCarlo, Kimberly Dahme, and Gary Pihl
Creative Commons : Matt Becker
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Quelques uns de nos "chouchous", des premières programmations dans l'émission, des voix féminines et des 70's

Pour cette nouvelle édition de Let There Be Rock nous allons démarrer avec quelques uns de nos "chouchous" :


Je vous proposerai ensuite groupes dont ce sera la première programmation dans l'émission : par exemple, connaissez-vous le groupe Sparta 5 ?
Je vous le ferai découvrir dans l'émission.

Un détour par des voix féminines et, pour aller au bout de ces deux heures, je propose de faire grand plaisir à nos (vos) oreilles avec des titres "Oldies but Goldies" des 70's.
Une fois n'est pas coutume.

Je vous invite donc à nous rejoindre lundi soir 27 avril, à 20h, sur Radio Oloron.
Rediffusion mardi 28 avril 2026 à 19h sur RADIOM.
Et la rediffusion sur Radio Oloron, c'est le jeudi à 14h.

Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘

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