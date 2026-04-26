Chouchous et "Oldies but Goldies"
Pour cette nouvelle édition de Let There Be Rock nous allons démarrer avec quelques uns de nos "chouchous" :
- Burn Out (Burn Out, vous connaissez ?) 1
- Normcore 2
- Polder (Polder, vous connaissez ?) 3
- Jim Gibson (Du nouveau chez nos "chouchous")
- Casual Threesome (Rock Bulgare) 4
Je vous proposerai ensuite groupes dont ce sera la première programmation dans l'émission : par exemple, connaissez-vous le groupe Sparta 5 ?
Je vous le ferai découvrir dans l'émission.
Un détour par des voix féminines et, pour aller au bout de ces deux heures, je propose de faire grand plaisir à nos (vos) oreilles avec des titres "Oldies but Goldies" des 70's.
Une fois n'est pas coutume.
Je vous invite donc à nous rejoindre lundi soir 27 avril, à 20h, sur Radio Oloron.
Rediffusion mardi 28 avril 2026 à 19h sur RADIOM.
Et la rediffusion sur Radio Oloron, c'est le jeudi à 14h.
Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘
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