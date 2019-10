Polder, vous connaissez ?

Non, cette fois il ne s'agit pas d'une étendue de terre gagnée sur l'eau.



Je veux vous présenter dans le Let There Be Rock du lundi 7 octobre le groupe Polder.



J'ai eu l'occasion d'écouter leur album Alert , sorti le 6 septembre dernier. Et je l'ai apprécié.



Quoi de plus normal que de le partager avec vous !



C'est pour cette raison que je recevrai Jamy, l'un des membres du groupe, pour une interview téléphonique en direct. Ce sera autour de 20h20.



D'autre part, nous saluerons le "départ" du premier batteur superstar, connu pour avoir été membre fondateur du groupe Cream avec Jack Bruce et Eric Clapton . Ginger Baker nous a quitté le 6 octobre.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 7 octobre, à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !