Rock Français et voix féminines

En première heure : une série française, de DoorShan à Feu! Chatterton (30mn)

En deuxième heure : 6 titres avec des voix féminines (30mn)

Cela faisait bien longtemps (trop) que je m'étais trouvé en direct derrière un micro pour vous présenter une nouvelle édition de Let There Be Rock.



Entre-temps, le studio de Radio Oloron a déménagé pour intégrer un nouvel espace associatif, social et culturel : La Friche, en centre ville d'Oloron-Sainte-Marie.



J'aurais donc le plaisir de vous présenter l'émission du lundi 2 mars depuis un flambant neuf et très beau studio (photo d'accompagnement de cet article).



Au programme : deux fils rouges d'une trentaine de minutes chacun. En première heure (et en tout début d'émission) une série de Rock français (du Metal à l'Art-Rock). En deuxième heures ce sont des voix féminines que je vous proposerai.



Pour le reste de la programmation, des titres programmés pour la première fois. En effet, sur les 26 morceaux, seuls 4 ont déjà été diffusés dans l'émission.



Je vous donne rendez-vous lundi soir 2 mars, dès 20h sur Radio Oloron et mardi soir 3 mars, toujours à 20h, sur RADIOM



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘