Rock Français et voix féminines
En deuxième heure : 6 titres avec des voix féminines (30mn)
Cela faisait bien longtemps (trop) que je m'étais trouvé en direct derrière un micro pour vous présenter une nouvelle édition de Let There Be Rock.
Entre-temps, le studio de Radio Oloron a déménagé pour intégrer un nouvel espace associatif, social et culturel : La Friche, en centre ville d'Oloron-Sainte-Marie.
J'aurais donc le plaisir de vous présenter l'émission du lundi 2 mars depuis un flambant neuf et très beau studio (photo d'accompagnement de cet article).
Au programme : deux fils rouges d'une trentaine de minutes chacun. En première heure (et en tout début d'émission) une série de Rock français (du Metal à l'Art-Rock). En deuxième heures ce sont des voix féminines que je vous proposerai.
Pour le reste de la programmation, des titres programmés pour la première fois. En effet, sur les 26 morceaux, seuls 4 ont déjà été diffusés dans l'émission.
Je vous donne rendez-vous lundi soir 2 mars, dès 20h sur Radio Oloron et mardi soir 3 mars, toujours à 20h, sur RADIOM
Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘
Commentaires
Article
les trucs utilesArticle publié pour l'émission :
On Air
la diffusion
Auteur
naturellement radioactif
403 articles publiés
Le dernier a 14 jours
Réécouter
je répète pour les deux du fond
Articles
production abondante
Un groupe Palois, quelques uns de nos chouchous et du Rock. lire la suite...
Ace Frehley, Spaceman, guitariste du groupe KISS, est mort le 16 octobre 2025. On en parle dans Let There Be Rock, mais pas seulement. lire la suite...
Rick Davies s’est imposé comme une figure majeure du rock progressif en cofondant Supertramp en 1969 avec Roger Hodgson. Autodidacte passionné de jazz, blues et rock, il a débuté comme... lire la suite...
Surnommé le "Prince des Ténèbres", Ozzy Osbourne a marqué l'histoire de la musique avec sa voix distinctive et son style unique. Des débuts tonitruants avec Black Sabbath, où il a... lire la suite...
Vous connaissez certainement Les Gardiens de la Galaxie, la trilogie de films de super-héros de Marvel Studio. Outre les personnages, l'action et l'humour, la bande son prend une place quasi... lire la suite...
© Photo personnelle
Plus d'informations sur l'utilisation des images...