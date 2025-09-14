Bye Bye Rick
Rick Davies s’est imposé comme une figure majeure du rock progressif en cofondant Supertramp en 1969 avec Roger Hodgson.
Autodidacte passionné de jazz, blues et rock, il a débuté comme batteur avant de se révéler au clavier.
C'est lui qui a forgé le son unique du groupe avec son Wurlitzer électrique.
Sa rencontre avec Hodgson, via une annonce dans Melody Maker 1, a donné naissance à l’un des groupes les plus innovants des années 1970.
Rick Davies a coécrit (avec Hodgson) des tubes parmi les plus emblématiques de Supertramp, de "Bloody Well Right" (1974) à "Dreamer" ou aussi "Give a Little Bit"...
En 1979, l'album "Breakfast in America" est devenu un phénomène mondial, avec des tubes comme "The Logical Song", "Goodbye Stranger" et "Take the Long Way Home". L’album s'est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires et a remporté deux Grammy Awards.
La liste de leur hits est longue.
Rick Davies s'est éteint le 6 septembre 2025, après dix ans de combat contre un cancer dans la moelle osseuse.
Dans le Let There Be Rock de ce lundi 15 septembre 2025 nous ferons la part belle à Supertramp, vous l'aurez compris.
À ce stade de la préparation de l'émission j'hésite encore. Soit vous proposer des titres moins connus mais tout aussi intéressants (vous connaissez le leitmotiv de l'émission). Ou bien programmer un mini Best-Of.
Vous le saurez en nous rejoignant lundi 15 septembre à 20h sur Radio Oloron ou mardi 16 septembre 2025 à 20h sur RADIOM.
Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘
Commentaires
Article
les trucs utilesArticle publié pour l'émission :
On Air
la diffusion
Auteur
naturellement radioactif
400 articles publiés
Le dernier a 8 jours
Articles
production abondante
Surnommé le "Prince des Ténèbres", Ozzy Osbourne a marqué l'histoire de la musique avec sa voix distinctive et son style unique. Des débuts tonitruants avec Black Sabbath, où il... lire la suite...
Vous connaissez certainement Les Gardiens de la Galaxie, la trilogie de films de super-héros de Marvel Studio. Outre les personnages, l'action et l'humour, la bande son prend une place... lire la suite...
Bien que nous soyons dans une période où nous programmons du Métal, il ne s'agit pas du groupe allemand éponyme. Je souhaite vous faire (re)découvrir l'album Demons and Wizards,... lire la suite...
Cette semaine j'ai décidé de vous présenter le dernier album d'un chanteur pour enfants. Incongru dans une émission Rock, me dires-vous. Pas tant que cela, finalement. Car ce fut... lire la suite...
Après Marianne (relie So long, Marianne), c'est au tour de Brian (James) et David (Johansen) de rejoindre les étoiles. Brian James 1 était une figure clé... lire la suite...
Creative Commons : Robert Möckel,
Plus d'informations sur l'utilisation des images...