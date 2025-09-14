Bye Bye Rick

Identification






dimanche 14 septembre 2025 par Christian
Rick Davies avec Supertramp en 2002 à Dresde
Rick Davies avec Supertramp en 2002 à Dresde
Creative Commons : Robert Möckel,
Plus d'informations sur l'utilisation des images...

Rick Davies s’est imposé comme une figure majeure du rock progressif en cofondant Supertramp en 1969 avec Roger Hodgson.

Autodidacte passionné de jazz, blues et rock, il a débuté comme batteur avant de se révéler au clavier.

C'est lui qui a forgé le son unique du groupe avec son Wurlitzer électrique.

Sa rencontre avec Hodgson, via une annonce dans Melody Maker 1, a donné naissance à l’un des groupes les plus innovants des années 1970.

Rick Davies a coécrit (avec Hodgson) des tubes parmi les plus emblématiques de Supertramp, de "Bloody Well Right" (1974) à "Dreamer" ou aussi "Give a Little Bit"...

En 1979, l'album "Breakfast in America" est devenu un phénomène mondial, avec des tubes comme "The Logical Song", "Goodbye Stranger" et "Take the Long Way Home". L’album s'est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires et a remporté deux Grammy Awards.

La liste de leur hits est longue.

Rick Davies s'est éteint le 6 septembre 2025, après dix ans de combat contre un cancer dans la moelle osseuse.

Dans le Let There Be Rock de ce lundi 15 septembre 2025 nous ferons la part belle à Supertramp, vous l'aurez compris.

À ce stade de la préparation de l'émission j'hésite encore. Soit vous proposer des titres moins connus mais tout aussi intéressants (vous connaissez le leitmotiv de l'émission). Ou bien programmer un mini Best-Of.

Vous le saurez en nous rejoignant lundi 15 septembre à 20h sur Radio Oloron ou mardi 16 septembre 2025 à 20h sur RADIOM.

Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron  ! 🤘

