O YEA

Encore un, Ace Frehley

dimanche 9 novembre 2025 par Christian
Le groupe KISS en 1976 (Ace Frehley, alias "The Spaceman", 2ème à partir de la gauche)
Le groupe KISS en 1976 (Ace Frehley, alias "The Spaceman", 2ème à partir de la gauche)
Domaine public : Wikimedia Commons / Casablanca Records
Plus d'informations sur l'utilisation des images...
Ace Frehley, Spaceman, guitariste du groupe KISS, est mort le 16 octobre 2025. On en parle dans Let There Be Rock, mais pas seulement.

The "Spaceman" s'en est allé.
Dernier à être recruté par Gene Simmons, PaulStanley et Peter Criss pour former KISS qu'il rejoint en 1973.
Et premier des quatre à rejoindre Bowie, Ozzy, Lemmy... dans les étoiles le 16 octobre dernier.

Pas un virtuose technique de la guitare, non. Pas de fioritures excessives, jeu simple et direct où il excelle dans la création de riffs accrocheurs. Un son épais et saturé.

Dans cette édition de Let There Be Rock nous passerons un moment avec le groupe KISS et particulièrement avec des titres composés et/ou chantés par Ace Frehley. Sans oublier un détour par sa carrière solo.

Pour le reste de la programmation, ce sont vingt-cinq titres qui seront diffusés (dont 23 pour la première fois). Du Métal Marseillais (LANDMVRKS), du rock Rouennais (DoorShan), une petite série de voix féminines et le reste à découvrir le lundi 10 novembre 2025 à 20h sur Radio Oloron et mardi 11 novembre 2025 à 20h sur RADIOM.

Je compte sur vous !

Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘

