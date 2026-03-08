Romain et ses Cowboys Surfers, vous connaissez ?

Un groupe Palois, quelques uns de nos chouchous et du Rock.

Jeudi 26 février dernier, l'ami Fabrice me disait qu'il allait, le lendemain soir, voir un groupe où jouait le fils d'une de ses amies. À Pau.

Et nous avons bien voulu l'accompagner.



Et nous avons bien fait car

Romain and the Cowboys Surfers 1

ont enchanté notre soirée. C'est frais, c'est Rock et vraiment sympa.



Aussi le groupe intégrera la liste des "chouchous" de Let There Be Rock et, évidemment, je vous en proposerai un premier extrait.



En parlant de "chouchous", on va s'en reprogrammer quelques uns, en tout début d'amission.

Pour vous donner un avant-goût vous pouvez visionner un extrait du concert à La Forge Moderne :







Au programme de Let There Be Rock du 9 mars 2026 : 28 titres dont seuls 5 ont déjà été programmés, dont 5 "chouchous" (mais on en a déjà parlé)... Et du rock, du rock et encore du rock !

Vous voulez quelques noms ? Jimmy Eat World, Smash Mouth, Lonely Spring... Je suis quasi sûr que vous ne connaissez pas.



Et ben, pour découvrir la programmation, je vous propose de nous rejoindre le lundi 9 mars 2026, à 20h, sur Radio Oloron et mardi 10 mars 2026 à 20h sur RADIOM.



Et si vous avez raté les deux précedentes, une rediffusion est prévue le jeudi à 14h sur Radio Oloron !



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘



