Rock Bulgare

Le Rock est toujours vivant. Et même si il n'a plus autant de représentation médiatique, supplanté qu'il est pas d'autres courants "plus à la mode" il résiste et ne mourra jamais (ça, c'est une conviction personnelle).



Nous nous étions ouverts à quelques autres formes du Rock. Souvenez-vous, nous avions commencé avec le Rock andalou. Mélange de Flamenco et de Rock progressif qui débute dans les années 70 en Espagne (Triana, Alameda...). Puis au Rock Espagnol (Loquillo, Burning, Fito...), Basque (Gatibu, Errobi, Exkixu...), Mexicain (Maná), Suédois (The Cardigans), Polonais (Lunatic Soul)... Je ne vais pas les citer tous.



Depuis quelques semaines nous découvrons un groupe originaire de Bulgarie : ALI.

Ce soir nous en découvrirons un autre : Casual Threesome.

À ce titre je remercie Séverine Froustey qui fait le lien entre ces groupes bulgares et Let There Be Rock.



Au niveau Français nous sommes fans de Gavroche. Nous avons découvert un premier extrait de son album la semaine dernière (Dans mon sac), et nous programmerons un deuxième titre dans Let There Be Rock en attendant une prochaine interview téléphonique.



Pour écouter la programmation complète, je vous donne rendez-vous lundi 1er février 2021 à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Et plus que jamais Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !

Et partout ailleurs ! 🤘