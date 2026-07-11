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O YEA

It's Only Rock and Roll (part.1)

samedi 11 juillet 2026 par Christian
It’s Only Rock ‘n’ Roll. (230 Baker Street, London)
It’s Only Rock ‘n’ Roll. (230 Baker Street, London)
Creative Commons : Wikimedia Commons / Marcus Grbac
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je vais chercher les titres de ma discothèque qui comportent les mots "Rock and Roll (Rock'n'Roll, Rock 'n Roll...)

En faisant défiler la liste des titres de ma collection j'ai pu m'apercevoir que Rock and Roll (et ses dérivés, le n avec ou sans apostrophe...) se comptaient par dizaines.

Et lorsque j'ai filtré sur ces mots je me suis rendu compte que finalement, j'en avais pour faire une émission complète. Et même plusieurs !

Et il y en a presque pour tout le monde. Anglo-saxons, évidemment. Mais aussi français, oui, oui. J'avais même le choix pour le titre espagnol qui clôture l'émission.

C'est vous dire !

Alors préparez-vous pour deux heures de "Wakenwoll" le lundi 13 juillet à 20h sur Radio Oloron.

Rediffusions :
- mardi 7 juillet 2026 à 19h sur RADIOM
- jeudi 16 juillet à 14h sur Radio Oloron

Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘

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Chiquitita (feat. DJ Rocca)

Iñigo Vontier

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