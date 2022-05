Burn Out, vous connaissez ?

Si c'est le cas, c'est une excellente chose.



Si ce n'est pas le cas, vous n'avez aucune excuse. Non, non, aucune.

Nous les programmons sur Radio Oloron depuis quelques semaines déjà !



Et, à la fois, vous avez de la chance car nous recevrons Burn Out, groupe basé à Oloron-Sainte-Marie, dans l'émission Let There Be Rock aujourd'hui à 20h.

Ils viendront nous parler de La loi du chiffre, leur premier disque fraîchement sorti de la presse.



Il est malheureusement à noter que deux musiciens de groupes connus sont partis rejoindre les étoiles.

Tout d'abord Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters qui s'en est allé le 25 mars dernier.

Et plus récemment, Andrew Fletcher, membre fondateur et claviériste de Depeche Mode le 26 mai 2022.

Vous imaginez bien que nous programmerons un ou deux titres de chacun des groupes.



Au registre des excellentes nouvelles, nous avons eu le grand plaisir de recevoir dans l'émission "Les vendredis de Let There Be Rock" le duo Alice FIZZ le vendredi 27 mai dernier.

Quelle belle soirée nous avons vécue ! Un vrai régal. Le podcast sera bientôt disponible.



Pour découvrir le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock (et la musique de qualité), sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘