Noël Métal, Noël Rock...

Une programmation de Noël qui bouge, ça vous dirait ?



J'avais abordé quelques fois, dans Let There Be Rock, le thème de Noël en chansons.



En 2020 1, également en 2019 2. Et puis aussi en 2016 3. Enfin de manière plus ancienne en 2012 4.



Ce que je vous propose en ce lundi 18 décembre c'est de "bastonner" Noël avec des titres de Métal, de Rock aussi.



Nous laisserons une (toute) petite part quand même à la Pop.



Si le Christmas Headbanging 5 vous tente, c'est le moment de vous brancher et d'écouter Let There Be Rock. Ça va dépoter et envoyer du lourd, et uniquement avec des chansons ayant un rapport avec la période de Noël.



Les rendez-vous :



Je me joins au équipes des trois radios pour vous souhaiter de passer de belles fêtes ainsi tous mes voeux pour l'année qui arrive.Et plus que jamais, Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron et sur Radio Campus Rouen ! 🤘