Merry Christmas... Rock and Roll !

C'est la "dernière" de l'année 2016 pour Let There Be Rock. Traditionnellement, cette période se prête aux bilans, ou autres "best-of the year".



En cette année 2016, et après neuf saisons d'émissions, c'était avec un pincement au cœur que j'avais terminé ma collaboration avec RADIOM le 20 juin dernier. Nous avions abordé, avec Xabi Caraciolo Irazu, une heure de musique en langue basque.



Dans la voiture, en quittant le Studiom (c'est comme cela qu'on nomme de STUdio de raDIOM), j'avais le sentiment que quelque chose qui avait beaucoup compté pour moi s'achevait... Je me voyais déjà faire le bilan des plus de 3500 morceaux différents programmés tout au long de ces années...



C'était sans compter sur l'accueil des Oloronais en général. Et en particulier celui que m'ont réservé Tom et Thomas. Ce sont eux que j'ai rencontré la première fois lorsque je suis allé proposer de faire une émission.



Et le 3 octobre 2016, Let There Be Rock renaissait sur Radio Oloron. Ce sera dorénavant le lundi soir, entre 20h et 21h. Et ce sont aussi 118 titres différents déjà diffusés dans neuf émissions (en comptant celle de ce lundi soir 19 décembre 2016).



Les espérances pour 2017 ? J'en ai deux à vous proposer :

1. Que Let There Be Rock vous régale de musique que vous n'entendez pas ailleurs.



2. Que Let There Be Rock soit multi-diffusée sur RADIO OLORON et sur RADIOM. J'ai pu noter que le Studiom était pratiquement terminé. J'ai hâte de retrouver les auditeurs de la région de Castres sur la FM.



Voilà pour le bilan.



En ce qui concerne le programme de ce lundi soir 19 décembre : des chansons de Noël. Compte-tenu du profil de l'émission, vous aurez compris qu'on ne va pas "donner" dans le traditionnel. Ce sera plutôt Rock, Metal, Crooners et avec un Olentzero version Jazz pour terminer !



Je m'associe à tous les animateurs, journalistes et techniciens de RADIO OLORON pour vous souhaiter un joyeux Noël et une excellente année à venir.



Vive le Rock, sur RADIO OLORON et sur RADIOM !