Allez, encore quelques jours de résistance avant de... résister à la tentation de faire n'importe quoi dès que nous serons "libérés", sous caution, ne l'oubliez pas.



Comme je le dis dans le titre, c'est bientôt Noël. Aussi, nous prendrons le temps, toujours dans la deuxième heure, de nous mettre entre les oreilles quelques titres ayant un rapport avec la période.



Vingt-huit titres au programme avec, entre autres, Blink-182 avec une chanson de Noël (oui, oui !).

Mais aussi, et pour vous mettre en appétit : AC DC et Bruce Springsteen dont on continue la découverte de leurs derniers albums respectifs, The Shins ou The Breeders dont vous n'avez peut-être pas idée qu'ils existent.



Sans oublier un titre original et sa reprise.



Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !



🤘