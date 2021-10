Un projet à soutenir : art et écocitoyenneté à la MJC de Lagarrigue

Quand on a la chance d'avoir une MJC il faut l'aider, car non : une MJC ce n'est pas du luxe !





Un projet artistique et environnemental

Un besoin d'accompagnement

Des pratiques artistiques et des rendez-vous citoyens pour tous

La MJC de Lagarrigue 1 porte un projet associatif et d'éducation populaire, vivace, en direction de tous et parfaitement exemplaire. Fabrique à projets innovants et participatifs elle recherche sans cesse les moyens d'offrir à la population, jeunes et moins jeunes, la possibilité de réaliser des projets collectifs et citoyens.Elle vient de lancer un nouveau projet, intergénérationnel, artistique, éducatif et environnemental que RADIOM et les Passeurs de Bougnettes souhaitent promouvoir :Il s'agit de la réalisation d'un jardin floral et d'une fresque murale par des artistes et des habitants. De l'écolier à l'aîné, tous sont conviés à la participation dans un esprit de coopération, d'entraide, et de créativité.Le projet est naturellement soutenu et accompagné par la collectivité et ses services, et un complément d'aide est nécessaire pour parfaire sa réalisation. Ainsi un appel à financement participatif vient d'être lancé au travers duquel vous pouvez apporter votre contribution. Chacun peut ainsi participer à sa mesure à ce projet collectif.Suivez le lien : kisskissbank MJC Lagarrigue À terme, un jardin floral de 25 m², ainsi qu'une fresque murale longue de 15 m, co-réalisées par des artistes et des habitants à partir de 6 ans verra le jour, un peu grâce à vous.Ces réalisations viendront embellir un espace collectif de la commune accessible à tous, dédié à la culture et aux loisirs, notamment la Maison des Jeunes et de la Culture.Tout au long du projet, qui se déroulera durant plusieurs mois jusqu'en avril 2022, des ateliers écocitoyens verront se succéder les enfants, l'école, les accueils de loisirs, les ados de la MJC, mais aussi la population et les seniors lors de journées portes ouvertes.Arts plastiques, botanique, recyclage, autant de support à la rencontre et l'émulation culturelle et intergénérationnelle, autant de petits gestes que font vivre la fraternité, si belle valeur de notre République.