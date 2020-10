Balade Automnale

Cocktail spécial anti COVID-19, c'est ainsi que les MJC présentent l'animation qu'ils proposent dimanche 11 octobre à L'Espace Loisirs des Étangs à Saïx : une balade randonnée pour tous. Et c'est le moins que pouvaient vous proposer les Passeurs de Bougnettes pour leur reprise !





Une animation locale et culturelle à l’échelle intercommunale

Un Salon « Sport, Santé, Bien-être » à Saïx

Fruit d'une coopération entre Maisons des Jeunes et de la Culture, un événement original « Les MJC vous baladent... » est organisé par un collectif qui ne compte pas moins de quinze MJC. Après une première édition en 2018/2019, et une pause forcée pendant la longue période de crise sanitaire, les organisateurs ont décidé de poursuivre cette aventure.Renouer avec des moments simples de partage, de découverte et de solidarité, tel est le but de cette balade re-dynamisante pour un bien-être physique, social et culturel. Cette action si nécessaire dans la période présente veut promouvoir l'établissement de liens sociaux, de rencontres intergénérationnelles à l'échelle du territoire intercommunal.La randonnée pédestre intitulées'inscrit dans un programme de plusieurs balades randonnées sur la thématique du patrimoine ouvertes à tous qui se déclinera tout au long de l'année sur des sites à chaque fois différents.Elle est le fruit d'un travail en réseau entre les bénévoles et les professionnels des MJC, avec la collaboration et le soutien technique de ladans le cadre de sa manifestationLa 4édition du salona choisi la thématique « Sport-Santé, Bien-être ». Inscrit dans les priorités du projet de territoire et de soutien à la relance économique de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout, le salon se tiendra toute la journée duLe salon a pour but de poursuivre les actions de la communauté de communes en matière de soutien à la structuration de réseaux économiques de proximité, et d’apporter une visibilité aux entreprises et professionnels de ces secteurs d’activités. Il s'agit également de permettre aux habitants de consommer des produits locaux et de faire appel à des savoirs-faire présents sur le territoire, cela à travers un événement local, original et convivial.L’événement se déroulerasiège de la Communauté de Communes Sor et Agout dans le respect strict des mesures sanitaires.L’entrée est libre et gratuite deAu programme, 35 stands dédiés aux métiers du sport-bien-être-santé, des démonstrations, des ateliers (Qi Cong, yoga, sport, production de cosmétiques maison...), et des conférences (« Les bienfaits du rire sur la santé », « Bouger plus... mais pas n’importe comment ! », « Qu’est-ce que la kinésiologie ? », « Sport et tempérament : quels sont les sports adaptés à votre tempérament ? », « L’intérêt de la préparation physique et mentale pour atteindre ses objectifs »...).Seront également organisées des animations dynamiques et sportives tout au long de la journée et à destination d’un large public. Ces animations sportives et ludiques auront lieu l’après-midi pour petits et grands, organisées par les exposants et les partenaires de la manifestation.Enfin, c'est dans ce cadre que s'inscrit laautour de la base de loisirs et de la Réserve Naturelle Régionale dontMasque et tenue tenue décontractée à prévoir sur toute la journée pour participer et profiter au mieux des animations.Pour tout connaître du projet et du programme de la journée mettez-vous à l'écoute de RADIOM et des Passeurs de Bougnettes . Nous recevrons les acteurs et organisateurs de la manifestation :, randonneur et organisateur émérite, membre deet de la, ami des Passeurs de Bougnettes délégué territorial de la Fédération des MJC, animateur du collectif, ainsi qu'un élu de laimpliqué dans le projet des Automnales, dont le nom n'a pas été encore communiqué à l'heure où nous publions cet article.C'est, en direct sur votre radio préférée, sur radiom.fr . Préparez des pâtes, invitez les amis, pour écouter l'émission et surtout astiquez les baskets et chaussures de rando ! Rendez-vous dimanche sur la base des Étangs !Les B0ugn3tteS Sp0RTiveSPlus d'informations :