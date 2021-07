Balade pour gens heureux

Pour leur retour à un horaire inhabituel (jeudi 1er juillet 2021 à 20h) les Passeurs de Bougnettes ont décidé de vous sortir et vous oxygéner, en vous invitant à retrouver la nature, le sentier, les liens d'amitiés.





Notre ou plutôt nos invités sont les représentants de diverses Maisons des Jeunes et de la Culture du Tarn organisateurs d'un beau projet :Ce projet a pour but de renouer avec des moments simples de partage, de découverte et de solidarité. Il se traduit par un programme de balades intergénérationnelles ouvertes à tous, gratuites, permettant l'établissement de liens sociaux, de rencontres, et la découverte du patrimoine naturel, architectural et culturel de notre beau territoire.Contrarié par la pandémie, ce programme est réactivé.Une prochaine balade consacrée au Patrimoine architectural intituléese déroulera sur une boucle autour de Saint-Alby, balade ludique avec jeux et découverte de curiosités et sites architecturaux. Encadrée par des animateurs spécialisés de randonnée, elle a lieu leavec un repas partagé « tiré du sac » ainsi que de nombreuses et diverses animations. Volontairement facile, elle s'adresse à tous, enfants, familles, adultes et ne demande pas de niveau de pratique.Pour nous présenter dans le détail le projet et le programme de cette riche journée, nous recevrons les acteurs et organisateurs de la manifestation :directrice de la Fédération départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture du Tarn,vice-présidente de la MJC de Viviers-les-Montagnes, etcoordinateur de la MJC d'Aiguefonde.Mettez-vous à l'écoute de RADIOM et de vos Passeurs de Bougnettes préféréspour partager l'énergie et l'enthousiasme de nos invités et tout connaître de cette action sociale, environnementale et d'éducation populaire.Préparez vos baskets ou chaussures de rando, et votre sac à dos et rendez-vous dimanche en famille à 9h au Puits Sirven à St Alby (commune d'Aiguefonde).Les B0ugn3tteS En BaLaDEle site : les MJC vous baladent MJC d'Aiguefonde, MJC de Boissezon, MJC des Salvages, MJC de Labruguière, MJC Lagarrigue, MJC Les Gaux, MJC/Centre Social de Mazamet, MJC de Navès, MJC de Payrin, MJC de Saint-Baudille, MJC de Saint-Affrique-Les-Montagnes, MJC de Saïx, MJC de Soual, MJC de Viviers-Les-Montagnes, Baraque 21, Castres Lameilhé Rando, Fédération Départementale des MJC du Tarn Fédération Régionale MJC Occitanie Pyrénées.