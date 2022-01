La rentrée

Ça y est ! On est repartis pour un tour ! Les Gaulois Réfractaires vous souhaitent de bonnes fêtes et plein de bonheur !

Ce soir on va parler entre autres de :



la Légion d'Honneur d'Agnès Buzyn ;

la prise de présidence de l'Union Européenne par la France ;

l'apparition fugace du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe à Paris ;

le déploiement du tout nouveau James Webb Space Telescope

la pandémie de COVID19 ;

la première batterie 100% recyclée ;

la victoire de l'extrême gauche chilienne dans un pays longtemps dominé par Pinochet

Rendez-vous mardi 4 janvier 2022 à 20:30 avec Alex Sabiane