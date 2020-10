Quête n°104 : Des gens et de l'argent

Aéroport international de Los Angeles, signé 24

Ces trois épisodes de Roll The Dice vous permettront de rattraper le temps perdu :Distribution :, Destin, l'horrible chose qui traumatise les joueurs.,thanatopracteur des stars, fils de Hell (Aesir / nordique), très inquiétant.(qui ne sera pas là à présent) :, PDG d'une grande entreprise, fils d'Amateratsu (Amatsukami / Japonais), Très beau., rocker de renom, fils de Lugh (Tuatta de Danan / Irlandais), très charismatique et tendance au chaos), codeur-hacker, fils d'Andarta (Nemetondevos / Gaulois), Tireur d'élite et éclaireur.Nos demi-dieux sirotent un verre à la terrasse de la Venise Rose à Los Angeles. Alors que l'ambiance est détendue, un tir de roquette vient perturber leur moment de pause. Des hommes armés en tenue paramilitaire les encerclent. Owen est le premier à se relever et utilise sa lance pour lancer une onde de choc en direction du tireur qui voit sa tête exploser. Edward tire une flèche en pleine tête de l'un des soldats. Mais Hiroaki finit par les calmer et les soldats survivants quittent la zone en échange d'un gros pactole. Ils notent une silhouette qui les observait depuis un building voisin, mais lorsqu'ils arrivent sur place très très vite, la personne a disparu. Ils récupèrent le téléphone cassé des mercenaires. Le RIB mène à une compagnie mercenaire légale d'une trentaine de personnes. Ils envoient finalement le téléphone cassé en réparation alors qu'Owen prépare un concert à la ville.Après un after mouvementé (et surtout trèèèèès long), ils récupèrent le téléphone remis à neuf. Un SMS leur dit :, et un message vocal à la voix trafiquée indique : La Venise Rose, 220 avenue des roses à Venise en Californie 90291. Ramenez la cible là où vous avez trouvé le téléphone et vous aurez l'autre partie de la prime. Ils réveillent alors le Kami du téléphone qui les informe de l'endroit où il avait été trouvé : Temple City, près du parc, de la caserne des pompiers et du Centre des Arts. Ils y trouvent un homme inquiet qui attend sur un banc avec un gros sac de sport remplit d'argent. Après avoir subtilisé le sac (grâce encore à un concert), l'homme leur explique qu'il est salarié et ne sait rien, il doit juste échanger des boîtes ou tapis avec son sac et les amener à un entrepôt.Le destin se joue d'eux un moment avant qu'ils n'arrivent enfin devant un grand entrepôt désaffecté. Mais alors qu'ils trouvent un passage vers le sous-sol du bâtiment principal, ils ouvrent une porte de sécurité (qui étrangement a les poussoirs de leur coté) et ils se font à nouveau attaquer par des mercenaires armés dont ils se débarrassent aisément.