La troisième guerre mondiale !

Allez, mercredi 2 mars 2022 à 20:30 on débriefe l'actu avec la guerre en Ukraine, qui risque de déraper en guerre mondiale ! Rien que ça.

Où en est-on des mouvements de troupes ? Où en sont les menaces du Kremlin, les sanctions de l'Europe sont-elles efficaces ? Forcément, on va passer un petit moment sur cette guerre mais on va parler aussi du Covid qui a disparu des infos.



On discutera de sujets complètement différents :



Christiane Taubira qui n'a pas (encore ?) ses 500 parrainages, contrairement à Éric Zemour , Marine Le Pen ou encore Nicolas Dupont-Aignan , et Emmanuel Macron qui n'est toujours pas candidat ;

Google Analytics interdit en France ;

95% des adultes qui ne font pas assez de sport

Et bien sûr dans Les Gaulois Réfractaires on jouera à plein de petits jeux, alors viendez sur le chat ou appelez-nous au 0974768181 pour proposer d'autres sujets !