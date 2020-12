Faire de la place

Émotion et soulagement, ventrèche et œufs brouillés, concert et couvre-feu... c'était Release Party NEwTT + Damantra aux Ateliers, un rendez-vous qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte. Car si on était tentés de l'oublier, la réalité nous rattrape et nous rappelle à son bon souvenir et appuie là où ça fait mal. Sans le réduire à une expression bateau, c'est bel et bien tout un pan de l'économie qui reste en suspens. Car au-delà des mots qui ne reflètent que peu le terrain et où l'on ne parle que d'argent, c'est bien l'activité elle-même proposée en temps normal par les acteurs culturels qui attendent, s'impatientent, rongent leur frein, inquiets et méfiants quant à leur avenir.



Il semblait évidemment nécessaire de profiter d'infrastructures, de matériel, de dévouement et d'applications bénévoles pour tenter de proposer quelque chose. C'est donc tout naturellement que nous avons accueilli à bras ouverts NEwTT et Damantra bien décidés à faire coûte que coûte ce qu'ils n'ont que trop repoussé. En l'occurrence, c'est Release Party NEwTT + Damantra (au Connexion Live à Toulouse) qui s'est transformé en ce-que-vous-savez (lire Il faut que ça sorte).



Ainsi La Lune Derrière les Granges, Les Ateliers et RADIOM se sont-ils — ENCORE une fois ! — réunis pour cette belle occasion.



Et pourquoi pas, pour l'occasion, nous rappeler ces bons souvenirs, ces images de concerts insouciants ? Vous souvenez-vous de la toute première date que nous organisâmes aux Ateliers ? Le fameux Toulouse Bajarre Club, jamais très loin quand il s'agit de faire des bêtises, était bel et bien présent pour ce Make Rock'n'Roll Great Again !.



La recette, même s'il manque un ingrédient majeur, le public, n'a pas beaucoup changé : de rencontres incroyablement enrichissantes en retrouvailles particulièrement touchantes, c'est un plaisir difficilement descriptible que de recevoir, promouvoir, mettre en scène, en ondes et en lumière (ondes ou corpuscules !) des artistes que l'on connaît à peine ou que l'on voit progresser.



Ainsi pouvoir partager ça, même si ça ne nous rend pas le sentiment complet d'une foule dense et moite qui danse et vibre à l'unisson, c'est un aperçu de ce pourquoi on se lève à 15h du matin et qu'on se couche à 04h du soir : un partage qui nous hérisse les poils de bonheur et nous tire la larmiche à l'occasion (véridique).



Ce fut le cas pour Release Party NEwTT + Damantra, à découvrir de toute urgence si ce ne fut pas le cas en direct :





Puisqu'un tel événement demande au moins autant de travail préparatoire qu'en temps normal, il convient de remercier celles et ceux qui l'ont rendu possible :nombreux et indispensables, en comptant parmi eux ceux qui les aident à donner le meilleur d'eux-mêmes,et de, les associés des, leurs partenaires et soutiens, les voisins et voisines,qui eux aussi ne demandent rien de mieux que de vivre à nouveau, et bien sûr vous,, qui permettez de confirmer chaque jour qu'on ne fait pas tout ça pour rien.Plus d'infos :