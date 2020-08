Rentrée ouverte, Open'Arts #3 !

Mais que voit-on poindre sur ce début de mois de septembre ? Ne serait-ce pas un peu de vie, savamment encadrée par des mesures sanitaires certes, mais un peu de vie quand même ? Mais... mais oui ! C'est bien ça ! De la musique, des chants, de la danse, des lumières qui virevoltent, des éclats de rire dans la nuit !



Pas de doute, on est de retour avec Les Ateliers et La Lune Derrière les Granges pour vous jouer un très joli tour. Car depuis la dernière fois où l'on avait tenté quelque chose, il nous manquait un petit je-ne-sais-quoi... la possibilité de sortir, peut-être, tout simplement ? On avait alors dû annuler, la mort dans l'âme, Rock Bandits (relire Quarantined Bandits). Patience, car ce Rock Bandits est bel et bien prévu à nouveau, mais c'est une autre histoire...



En attendant, il nous faut quelque chose de chaud et de frais à la fois, du bon son à se mettre dans les oreilles, des basses à vivre à pleines tripes, avec cette omniprésente prudence dans nos gestes, nos déplacements, et nos attitudes... c'est pourquoi, et nous ne le répéterons jamais assez : le port du masque sera OBLIGATOIRE... mais obligatoire pour quoi ? Mais pour Open Arts #3, pardi !



Mais oui ! Ce magnifique événement qui va voir de belles pointures débarquer dans vos oreilles ! On commence ? Attention, c'est dans le désordre, mais si vous lisez bien, vous saurez quel jour les retrouver !





GUTS

DaKrewLab

Suñlab

Courtial X Kogane (CXK)

Orion & Lab

Elium

Thrill Dub Resonance

Open Arts ?

J'y vais, c'est sûr !

La définition parfaite du mec que vous avez entendu toute votre vie sans vraiment le savoir, de ceux qui tirent les ficelles de ce que vous aimez, parce qu'ils sont aux commandes de votre cœur à travers les tubes., c'est la prod d'(y en a là, tu te souviens ? « Simple et funky » par Alliance Ethnik ), celui qui a accompagné vos frasques dansavec le titre Brand New Revolution, celui-là même qui, inconsciemment ou consciemment, sera là pour réveiller ces pulsions qui sommeillent en vous. À retrouverComment fait-on ? Avec quoi joue-t-on ? Avec les grands, assurément, mais encore ? Des machines, connectées, vibrantes, visibles, mises en valeur, une vue interactive qui captive, qui noie dans le son. Le krew se produit, se reproduit, invente à l'infini, évolue en fractales qui se répondent. De l'électronique qui tape à vivre "Il était une fois dans l'Est" l'avait mis à l'honneur, le voici qui revient pour une session tropicale qui sent bon la noix de coco et le monoï. Monte dans ma barque, je te fais chalouper, qu'y disait ! On n'oubliera pas la promesse, on prend son billet et on monte à bord pour se faire plaisir. Une sorte de croisière de l'amour, au large duOn oublie direct les clichés sur la musique trad, si vous en aviez. Ici c'est pas le genre de la maison, surtout qu'on serait bien en peine de se raccrocher à des images d'Épinal tant on fonce direct hors des sentiers battus.tape fort, en Òc. Loin de la simple revisite, on se prend pourtant à rêver de Californie, ou en tout cas ses propres clichés. Car c'est résolument dans ta gueule et pas autrement,Du back 2 back, l'un en chapeau melon, l'autre en bottes de cuir. À moins que ce ne soient de cuissardes de pêche en rivière... ça sent la Montagne Noire, le Rouergue, le miel et le melsat. On essaye de ne pas trop mélanger cependant, mais force est de constater que la sauce prend bien, et sans grumeaux ! Shake shake shake disait le grand Platon. On va suivre cette grecque recommandation à la lettreCapables de faire mentir les proverbes, c'est bien les textes qui s'envolent avecdans un hip hop syncopé mais sûr de lui. Sûres d'elles, elles le sont, et elles emmènent loin la bannière de leurs doutes, leurs joies et leurs instincts. Lauréates duen 2019, puis decette année, c'est avec une attention toute particulière quene nous a pas laissé le choix, c'estMais bien sûr qu'on a besoin de grosses basses ronflantes, qu'est-ce que vous croyez ! La dose adéquate sera servie parpour s'ambiancer comme il se doit ! Les sources sont multiples, elles s'entrecroisent. Cuisson lente mais sûre, pensez à sortir du four encore brûlant pour donner le ton à la soirée. À retrouverOn n'allait pas vous laisser en plan en vous promettant monts et merveilles, annoncer des lumières et des lampions, sans qu'au minimum quelque anfractuosité desne soit exploitée comme il se doit. Cherchez bien, car nous aurons caché le collectifetquelque part. Juste sous votre nez.Voilà une sage et intéressante décision, qui en ravira plus d'un ! Sans hésiter et dès-à-présent, c'est laqui vous tend les bras pour participer aux frais d'organisation de ces deux soirées d'exception.Un choix cornélien s'offre désormais à vous :ou? Dans le doute, on peut dire que la question elle est vite répondue mais que ce choix vous appartient.Vous venez seulement vendredi ou samedi ? Choisissez la formule à 5€, on s'occupe du reste !puisque les circonstances l'exigent, nous exigerons également de vous de suivre les recommandations qui nous permettront de continuer à vous proposer des événements. Aussi! 😷 🦝