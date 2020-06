Et cette deuxième vague ?

On ne va pas se mentir, on aimerait vraiment que toutes ces histoires de pandémie soient derrière nous, qu'elles nous laissent tranquilles, qu'on puisse profiter d'un chaleureux été se profilant à l'horizon. D'aucun espèrent, comme le prophétisent certains, que la chaleur estivale aura raison de ce COVID-19 que nous redoutons (hélas ?) de moins en moins. C'est sans compter sur de simples exemples ailleurs dans le monde où les températures déjà fort élevées n'ont apparemment aucun effet sur le coronavirus.



Diable ! Aurions-nous été trop imprudents ? Certains signes alertent les autorités sanitaires d'une recrudescence de cas. De là à dire que nous, français, avons râlé (légitimement) pour avoir des masques pendant plusieurs semaines de pénurie, et que nous n'en portons quasiment plus et avons oublié beaucoup de fondamentaux, il n'y a qu'un pas.





Jusqu'ici, tout va bien





Données data.gouv.fr au 13 juin 2020, simplifiées par rapport aux graphiques officiels : les décès en EHPAD ont été cumulés avec les autres décès liés au COVID-19, et ne figurent pas les hospitalisations sans réanimation.

Penser au turfu