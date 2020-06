Sortez les plaids, les tisanes, allumez un feu et détendez-vous : At Home est là. Après un légitime Retour musclé, il faut bien se mettre en ordre de marche pour mener ce train d'émission dont on ne voit pas le dernier wagon. On les enchaîne, que voulez-vous ! La fine équipe d'At Home ne se fait pas prier et, puisqu'il faut rester prudents, reste tranquille à la maison pendant que la vie reprend doucement son cours, dans un Monde d'Après qui nous rappelle quand même beaucoup celui d'avant.



Alors que l'on s'égosille sur la question raciale aux États-Unis sur fond de violences policières, la France n'est pas en reste malgré un troublant mutisme du gouvernement depuis quelques jours. Et pendant ce temps, on lorgne du coin de l'œil l'évolution des statistiques d'infection au COVID-19 qu'il convient de ne pas totalement oublier.



Parce que lorsque nous sommes à la maison nous réussissons à discuter de tout sans (trop) se jeter les uns sur les autres, nous vous invitons à la table des discussions lundi 8 juin 2020 à 21:00 sur le chat et au standard au 09 74 76 81 81 et dès-à-présent par SMS au ou encore sur le répondeur de « 📞 At Home » pour y répondre.



N'attendez pas !