Plus barbus que Landru

La situation de confinement a de ça de particulier qu'elle facilite le relâchement de nos attentions capillaires. D'une part parce que les coiffeurs professionnels ne sont pas disponibles, ayant dû momentanément céder la place à de dangereux amateurs à domicile (une génération traumatisée en plus après la coupe au bol faite par maman aux ciseaux d'écolier), et d'autre part et en tout autre endroit du corps parce qu'après tout, le rasage et les diverses épilations pourront attendre !



C'est vrai quoi : on ne sait même pas dans quelle mesure nous pourrons bronzer sur une plage bondée ! Topless ou pas, si le maximum autorisé reste des rassemblements de dix personnes, on peut sagement considérer que les poils superflus sont le cadet de nos soucis. Pour cet épisode d'At Home qui se déroule aujourd'hui à 21:00 et auquel nous vous convions chaleureusement toutes et tous, nous vous rappelons que nous avons choisi (lire et réécouter Au fond du bocal) de baptiser notre confinement Guy-Georges. Est-ce parce qu'il en laisse sans voix, qu'il est toujours lui-même confiné, et a tendance à couper le souffle de celles qu'il a pu croiser ? Toujours est-il que ce prénom composé, entièrement inventé, s'ajoute à la longue liste déjà conçue. Saurez-vous les retrouver ? Aux Gérard, Josette, Michèle-Michel et Rodriguez vient désormais se greffer cette nouvelle recrue. Gageons qu'elle saura se tenir à carreaux.



Inlassablement, trois fois par semaine, c'est les mêmes informations cruciales et essentielles qui vous parviennent afin de participer à At Home :





Ça c'est au cas où vous aurez oublié, car comme on vous le répète inlassablement, At Home c'est avant tout un moyen de se partager des choses. Nos angoisses et colères, parfois à l'emporte-pièce, nos heureuses découvertes, culturelles et musicales, sociales, notre vie et nos envies, et bien sûr tout ce que vous voyez autour de vous et qui peut nous apporter quelques bribes de la vision parcellaire du monde qui nous entoure, et compléter un tant soit peu le tableau.Aussi, nous contacter par le truchement des moyens précités, c'est l'occase ou jamais de permettre la diffusion de ce que vous êtes peut-être seul(e) à avoir vu, et que vous mourez d'envie de partager.Plus une seule hésitation, c'est aujourd'hui à 21:00 que ça se passe, etsur le répondeur de « 📞 At Home »