Au fond du bocal

Au bout d'un moment on arrête de compter. On a la tête qui tourne, on ne sait plus trop où on est. Y a-t-il vraiment des gens qui, suivant les recommandations floues de leur président, boivent de l'eau de javel ? A-t-on eu confirmation de la mort d'un dictateur ? Un patient psy en errance a-t-il bien été bastonné jusqu'au sang par la maréchaussée à coups de muselière pour chien ? Difficile à dire. Comment savoir ce qui est vrai ou faux ? N'ai-je pas déjà vu ce banc de sable, ce coffre au trésor et ces fausses ruines englouties dans mon bocal, ou les découvre-je pour la première fois ? Ça n'est pas clair.



Il va falloir s'armer d'un peu de courage pour affronter ce qui va suivre, il ne s'agit pas de perdre la mémoire. Notre Rodriguez (lire et réécouter Moi, c'que j'en dis...) semble n'en point finir, tant et si bien qu'on se fait une raison, et qu'on redoute de plus en plus le déconfinement. Pas pour tout le monde, certes. Mais pour certains, ça n'est pas si mal après tout.



Cet épisode d'At Home sera l'occasion de commenter avec force mauvaise foi l'actualité du moment, de l’interpréter avec tous les biais possibles, de donner nos avis assombris et de prendre les vôtres. Pour participer, les choses n'ont pas changé :





Plus que quelques jours avant de savoir si l'on prolonge et si, en plus de compter nos morts, nous pourrons faire le point sur tous les dégâts collatéraux qui s'ensuivent : débats autour de la vie privée et des systèmes de back tracking ( Univox dimanche 26 avril 2020 à 18:00 ), responsabilités collectives et individuelles autour de la gestion de la crise, économie locale et régionale qui tire la langue avec les premières fermetures définitives d'établissements, confiance (déjà) perdue dans l'information, dépendance aux produits pétroliers... Beaucoup de choses que l'on attend avec plus ou moins d'impatience de découvrir... à retrouver aujourd'hui à 21:00 dans At Home sur RADIOM