Confiner à l'absurde

Rester proche de ses amis, et encore plus proche de ses ennemis. C'est finalement idéal à appliquer lorsqu'une maladie contagieuse et potentiellement mortelle rôde dans les parages. Dans At Home, nous appliquons à la lettre cet adage : nous baptisons notre confinement. Lundi, nous nous souhaitions en fin d'émission de passer un bon Gérard, qu'il nous soit doux et agréable. Nous fîmes le choix pour aujourd'hui à 21:00 de l'appeler Josette. Que les porteurs de ces prénoms nous excusent, il n'y a rien de personnel là-dedans, juste une façon de personnifier, de mieux connaître l'Autre, cet Autre qui nous agace, et qui commence à nous faire trouver le temps long. Franchement, tu déconnes un peu Josette, ça va cinq minutes, quoi.



Alors aujourd'hui à 21:00, nous apprendrons tous ensemble à apprivoiser Josette, à la rendre nôtre, et que nous soyons siens. Finies les cachotteries, on se dit tout ! Les malades, les bien-portants, les soignants, les ouvriers, les grenouilles de bénitier, les thanatopracteurs, les cultivateurs, les véliplanchistes, les pâtissiers et les menuisiers de restauration devraient s'y retrouver.



... et bien sûr nous joindre pour cette émission At Home qui n'en finit pas de nous étonner, surprenante résurgence de Radio Libre en ses belles années, où votre parole est aussi importante et pertinente que la nôtre, pauvres ménestrels qui nous contentons de distribuer sans rien recevoir en échange que l'Amour, juste l'Amour.



