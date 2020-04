Stay positive !

Tu restes Positif, oui ! Dans l'attente d'une fin de confinement, on en est là... Alors comme fidèle au rendez-vous je vous livre tout chaud pour dimanche 26 avril 2020 à 11:00 une Good Sound For Good People sur votre radio préférée.



En cadeau ce coup-ci : l'image des trente premières minutes du show couplé à la prise son... bref, du bricolage, mais si tu as envie de voir le pourquoi du comment, tu visionnes !



Plein de bonnes ondes aux auditeurs et à la radio... One love ! Soul



... et en double bonus : Ike, mon soul dog !