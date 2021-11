November Soul

De retour sur RADIOM ce dimanche pour du bon son pour de bonnes personnes (Good Sound For Good People !)...



La formule ne change pas : tous les ingrédients vinyles sont mixés dans ma soul kitchen !



Un énorme salut aux auditeurs et à l'équipe de RADIOM / les Ateliers.



Prenez soin de vous : je m'occupe de vos oreilles dimanche 21 novembre 2021 à 11h.



One Love ! Soul Safari