From me to U

Hey !



RADIOMisés de tout horizons, je vous salue et vous souhaite un bon 2022 ! Que la musique nous aide à supporter tout ce que nous vivons depuis deux années.



Je vous livre un Good Sound For Good People authentique et franc du collier.



J'espère que ce modeste radio show dominical continuera à vous plaire !



A bientôt sur RADIOM, en live ou en stream...



Laurent / Soul Safari