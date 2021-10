Jazz Spastiks for Good People

Connaissez-vous les Jazz Spastiks ? C'est un doué duo d'Edimbourg (Écosse) que je mets à l'honneur via leur nouveau disque Camera of Sound 1, franchement ça le fait, et même très bien !



Gourmets de Jazz, samples, scratch (coucou DJ Bena & JonNexon, croisés dans Radio Marathon !), tout y est !





3 : avec Do Lor Ldanse, danse hip-hop arts, Balma (31)

8 : Mama Shelter, 21h30, Toulouse (31)

16 : Au 14.80, mon anniversaire ! Albi (81)

21 : V & B Le Sequestre, Albi (81)

22 : L'Heure du Singe, pour de la (musique de singe, quoi), Toulouse (31)

Mes dates pour se croiser en octobre :Gardez le Groove !One Love, Soul Safari