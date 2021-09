This is it !

Chers RADIOMistes, c'est avec une grande motivation que je reviens sur les ondes pour un show radiophonique un dimanche sur deux, sur RADIOM de 11h à 12h.



Le programme est simple : du bon son pour de bonnes personnes (« Good Sound For Good People ») ! Ça vous le savez déjà.



Pas mal de chouettes dates pour moi en septembre (malheureusement rien sur Castres ou Mazamet, on va y arriver...).



Je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée groovy.



See You Soul !





10 : Brasserie de l'Auros, Cordes-sur-Ciel (craft beers), 19h ‒ minuit

11 : L'Heure du Singe, Toulouse, 21h ‒ 1h30

17 : Le printemps des cultures, Albi, 21h ‒ 22h30

18 : Love Machines Festival (avec The Twin Souls), Moularès, 21h

23 : V & B, Albi Le Séquestre, 19h ‒ 21h30, soirée tap special (huit brasseurs artisanaux font déguster)

24 : Mama Shelter, Toulouse, 21h ‒ 1h30

25 : Le Printemps de Septembre au Château d'Eau, Toulouse St-Cyprien, 13h ‒ 16h30

25 : au 14.80, Albi, pour Good Sound For Good People, 19h ‒ 2h