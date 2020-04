Onze à la maison

Quelques heures se sont écoulées. Pas plus. Pourtant elle n'est toujours pas rentrée. Avait-elle son attestation en règle ? Peut-être a-t-elle rencontré une patrouille volante ? Il faut dire qu'avec les scavengers qui rôdent en ce moment au milieu des ruines de l'Ancienne Cité, la vie n'est pas de tout repos pour eux, alors une bavure ici ou là, la population est compréhensive, partagée entre la crainte d'en faire directement les frais et le soulagement d'un sentiment de protection.



Personne ne se souvient vraiment de quand tout ça a commencé. Les plus vieux d'entre nous dépassent rarement les 50 ans, et ceux qui restent balbutient parfois des litanies incompréhensibles... "pandémie, pandémie". Ils n'ont que ça à leurs bouches édentées. Ça fait rire les gosses, c'est déjà ça. À bien y réfléchir il y a bien quelqu'un qui aurait la clé de nos interrogations. Lui non plus n'est pas tout jeune, mais parfois il semble construire des phrases un peu plus longues... "pensez printemps, les amis !", c'est ce qu'il préfère. Tout compte fait il n'est peut-être pas moins atteint que les autres, mais c'est lui qui nous parle le plus de ce mot, "confinement". Il dit qu'on est confinés à vie alors qu'on peut tous sortir, c'est bête ! Il suffit juste de faire attention et de ne pas oublier ses munitions, une réserve d'eau et de nourriture suffisante pour plusieurs jours, et les laisser-passer réglementaires de la semaine, un cache-poussière et des lunettes de protection (depuis qu'il ne pleut plus, c'est un véritable enfer), et le tour est joué ! On ne voit pas bien de quoi se plaignent les autres, vraiment !



En attendant, elle n'est toujours pas là, ça commence à faire long.



...



Et vous ? Où en êtes-vous de votre confinement ? Deux jours après l'annonce d'un prolongement d'un mois (minimum) des restrictions de sortie de domicile (relire et écouter Pour le reste on verra plus tard), quel est votre sentiment face à cette perspective de reprise d'une vie "normale" ? Comment cela vous impacte-t-il au quotidien ?



On parle de tout ça mais on décortique aussi l'actualité brûlante autour du COVID-19 et ses conséquences aujourd'hui à 21:00 avec un plateau radio toujours fourni des mets les plus délicats.



Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, voici comment participer à cette émission At Home :





Alors, on se lance ? N'oubliez pas non plus que RADIOM diffuse désormais l'émission Intercampus des radios du réseau, que le prochain rendez-vous est vendredi 17 avril 2020 à 16:00 , et que le répondeur de « 📞 Intercampus » vous permet également d'y contribuer !En attendant sur RADIOM, c'est aujourd'hui à 21:00 qu'on se retrouve !