Et puis après ?

Après quoi ? Après qui ? Tout est mélangé dans nos têtes, ou tout est parfaitement clair, mais une chose est sûre : on pense déjà à "l'après". Qu'il soit immédiat (ou assez proche) ou lointain, on se projette tous dans un futur plus ou moins facile à envisager. Où serons-nous, que ferons-nous après le confinement ? Que ferons-nous de ce nouveau pouvoir de changer les choses parce que nous pensons différemment ? Ou au contraire, aspirons-nous à un retour à la plus banale des normalités, quitte à reproduire le schéma des erreurs qui nous ont menées jusqu'ici ?



Si la métaphysique n'est pas votre tasse de thé, ça tombe bien. Car en effet vendredi 10 avril 2020 à 21:00 dans At Home on parle de tout, sous tous les angles, et depuis tous les points de vue — ou presque — afin de tenter de dresser un portrait de nous-mêmes et de nos concitoyens en période de confinement. Bien sûr, on arrête l'auto-centrage et on se tourne dans tous les sens.



On se pose bien sûr des questions sur ce fameux "après", car penser au futur nous aide à avancer et à supporter un confinement parfois un peu compliqué. Et où en est-on des questions sociales et sociétales, environnementales, économiques, à l'aune de ce changement drastique et contraint de nos habitudes, et comment allons-nous intégrer de nouvelles habitudes et de nouvelles façons de penser pour ce futur incertain ?



