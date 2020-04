Ventriglisse dans le salon

On ne va pas se mentir : pour l'instant c'est pas gagné, et il y a du chemin. Parle-t-on de la tenue d'At Home ce soir ou de la fin de nos ennuis sanitaires ? Peut-être un peu des deux, en ce sens que c'est un peu pareil tout en étant différent. Vous suivez ? Non ? C'est normal.



Un avis de tempête (au moins force 17) va faire tourner les girouettes, et si l'on ne sait plus à quels seins de vouer pour une information de qualité, factuelle et raisonnée, At Home est là. Le biais cognitif est le maître-mot de cette émission, vous laissant également la part belle à la réflexion. Nous vous fournirons des opinions tranchées et peu étayées, issues de croyances ou convictions arriérées mais bien ancrées dans nos esprits malades (mais exempts d'infection au COVID-19 jusqu'à présent).



La tension monte, et l'affrontement est de mise : pessimistes contre optimistes. On lance les paris sur la date de fin de confinement et sur le nombre de caleçons sales qui se sont accumulés ?



Pour faire pencher la balance du côté du Bien, et nous sortir la tête de nos dangereuses habitudes routinières, c'est bien sûr de vous qu'il s'agit, et c'est vous qui allez redresser la barre. L'émission At Home vous est ouverte !



Si vous avez oublié où se trouvent les boutons, un peu d'aide sera bienvenue ? On y va :



Rendez-vous mercredi 8 avril 2020 à 21:00 , et n'oubliez pas votre liquide vaisselle !