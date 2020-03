Fermez les écoutilles, ouvrez les oreilles

Plus aucun doute, on y est. Dans un élan de plusieurs jours, le nouvel épisode d'At Home se profile à un horizon qui est maintenant tout proche. Une vraie maîtrise de la profondeur de champ, photographes et vidéastes de l'extrême, d'un monde vacillant sous la pression d'un ennemi invisible, prêts à dire à ceux qui ont décrété que "nous sommes en guerre" qu'un meilleur choix de champ lexical serait sûrement judicieux.



Mais ça se discute, et c'est bien évidemment ce que veut At Home avant tout : prendre le pouls et la température de ceux qui l'entourent. Savoir comment vous allez, comment vous vivez votre confinement, comment vous vous préparez à vivre ce qui suit, ce que vous interprétez des nouvelles que nous renvoie le monde par le truchement de canaux parfois désorganisés...



Alors pour nous donner tout ça, discuter de tout, proposer des solutions ou questionner notre rapport collectif à la contagion et à ses remèdes, réels ou fantasmés, en maintes choses encore, c'est dès maintenant qu'il faut faire bouger At Home.



On attend dès maintenant vos réactions dans les commentaires, ici-même, à travers les réseaux sociaux sur lesquels RADIOM est présente, mais aussi :



Plutôt que de nous laisser dire une flopée d'âneries, prenez le contre-pied de cette scandaleuse entreprise de désinformation dont le complot s'ourdit à travers les Internets, et exprimez votre propre opinion ! Faute de quoi, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas laissé parler.On se donne rendez-vous sans faute avec Ed Hel Taz AKA Super Squid Boy et Hoggins! , en direct aujourd'hui à 21:00 pour un nouvel épisode d' At Home non contraint par une grille des programmes étriquée !