Le confinement ou le pouvoir de l'At Home

C'est exactement comme quand on me demandait encore il y a peu « t'es dedans ? ». Forcément, un temps de réflexion était nécessaire avant de répondre. Était-ce une manière détournée de me dire qu'on ne sentait plus rien ? Une précision de la question arrive alors : « je veux dire : toi aussi t'es dedans ? t'es en guerre ? ». Le soulagement que ce détail aurait pu apporter s'avère de courte durée. Apparemment oui, nous sommes en guerre. Et il se pourrait même qu'on ne sente plus rien non plus.



Il paraît que ça se détecte très bien comme ça : avec la perte de cet odorat (anosmie), mais aussi du goût (agueusie). Des symptômes assez sûrs en temps de pandémie COVID-19, qui indiquent assez efficacement, lorsqu'ils surviennent en même temps qu'une toux sèche et un bon mal de crâne, que vous portez le virus (et pouvez le transmettre). Alors ? Êtes-vous porteuse ou porteur de ce pathogène inquiétant ? Comment allons-nous tenir ces semaines de confinement ? Que faut-il faire pour se supporter soi-même ?



RADIOM a la solution (hydroalcoolique, cela va de soi), et vous la sert sur un plateau sur une émission en direct et chacun chez soi.





Le hublot de la Vie

C'est dans l'esprit malade (et contagieux) du Docteur Simon , bien connu pour ses vigoureuses frictions ainsi que pour ses potions testées en "quadruple aveugle" (en cocasse hommage aux durables séquelles occasionnées sur des cobayes), qu'est née l'absconse idée d'un contenu radiophonique divertissant à l'antenne de RADIOM. Non, ne cherchez plus, pauvres hères, la Réponse est là, c'est At Home . Et c'est bien par le truchement de cette émission que nous comptons, Isa Taz AKA Super Squid Boy et Hoggins! , par ce hublot de la Vie, ce regard sur le monde, ce... ce... c'est par là que l'on va parler un peu de vous et un peu de nous, en narcisses autocentrés qui laissent de temps en temps la parole à l'Autre. Mais juste un peu.Venez donc profiter de ce doux moment de radio, mercredi 25 mars 2020 à 21:00 , en direct sur RADIOM malgré de très probables aléas technico-logistiques, et nous abreuver de votre incontournable expérience, celle-là même qui nous unit, du fond de notre canapé, ou — pour les plus chanceux — en direct du potager.Dès-à-présent, nous recueillons vos témoignages, insignifiants ou vitaux, pour vous donner rendez-vous :Le compte à rebours a commencé, rendez-vous mercredi 25 mars 2020 à 21:00 sur RADIOM