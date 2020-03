Je confine, tu confines...

Et oui, je me protège et je protège les autres. Je reste chez moi.

Une seule sortie la semaine dernière, une heure pour les courses de "première nécessité".



C'est pour cette raison que nous envisageons, dans le meilleur des cas, le retour au direct le 27 avril. Mais je me prépare à ce que cela dure un peu plus.



En attendant je vous ai prévu des rediffusions, à commencer par lundi 23 mars 2020 à 20:00, avec une émission qui a pour thème l'Électro. J'aime bien aller là où on ne m'attend pas.



Je vous renvoie vers l'article que j'avais publié il y a un peu plus d'un an et qui présente l'émission rediffusée ce soir : Pas une... non, deux !



En attendant la semaine prochaine, je vous propose de visionner cette vidéo d'un concert de The Australian Pink Floyd Show : Live at the Hammersmith Apollo 2011, 2h16 de Pink Floyd, comme si vous y étiez :







En attendant, prenez soin de vous et Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !