Il y a 40 ans, The Clash

En ces temps de Corona et de confinement, d'annulations et de fermetures diverses il nous reste malgré tout la musique. Celle qu'on peut écouter, chez soi, sur sa chaine Hi-Fi ou même à la radio.



Comme ni les ondes hertziennes ni le web ne sont vecteurs de transport de virus (il y en a d'autres...), Let There Be Rock aura bien lieu dans le studio de la rue Dalmais, à Oloron-Sainte-Marie.



Avec toutes les précautions d'usage, bien sûr.



La programmation de ce soir s'attardera sur le clash musical sorti il y a à peine plus de quarante ans.

En décembre 1979 sort l'album London Calling . Troisième (double) album du groupe The Clash. Les deux premiers ne sont pas restés à la postérité et ont très mal vieilli.

Par contre ce London Calling provoque une véritable onde de choc, alors le mouvement Punk est moribond.





Ce n'était plus du Punk mais ça en gardait toute l'intensité Rock&Folk n°630, février 2020

Ainsi, nous programmerons quelques titres de ce fameux album.