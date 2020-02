Longueur d'Ondes à Brest

Cette année, on vous fait vivre d'un peu plus près le Festival Longueur d'Ondes consacré à la radio depuis Brest, grâce à Radio Campus France et son omniprésence sur ce qui se passe en France et dans le monde autour de la radio et des étudiants.



C'est donc un programme spécialement concocté pour l'occasion à découvrir et déguster frais aujourd'hui à 17:30, en direct bien entendu !



L'année prochaine, c'est promis-juré, RADIOM y envoie ses meilleurs émissaires. Peut-être vous ?