La filière bois en questions

Les bois et forêts représentent en France environ 16,9 millions d'hectares soit 31% du territoire. Dans notre région Occitanie ils représentent 2,7 millions d'hectares soit un taux de boisement de 35%. Contrairement aux idées reçues en France, la surface occupée par la forêt est en croissance. Pour la région Occitanie par exemple, elle est passée en 30 ans de 2 millions d'hectares à 2,7 millions d'hectares.



Vous l'avez compris chers auditeurs, jeudi soir nous parlerons de la gestion durable de la forêt. Et pour cela vos Passeurs de Bougnettes reçoivent les spécialistes de la filière.



Sophie Pithon, ingénieure en agro-développement et Gestionnaire Forestier Professionnel, intervient en amont de la filière bois. Elle anime un bureau d’études spécialisé en gestion forestière pour le compte de propriétaires privés sylviculteurs (IFE - Ingénierie Forestière Environnement).

Elle conseille, oriente, accompagne les détenteurs privés de la ressource forestière dans une gestion durable de leur forêt, s'occupe également d'accompagner le reboisement ou la régénération naturelle des forêts.



Jacques Ely de Sud Abies, un acteur majeur de la filière bois locale, intervient dans l’exploitation et la commercialisation des bois en région Occitanie / Auvergne Rhône-Alpes. Elle mobilise du bois en direct chez des propriétaires privés ou en négoce. Trier le bois et valoriser la ressource constituent le cœur de métier de la structure dans le respect des règles de gestion durable.



Matthieu Mazzolini nous parlera de la scierie VIEU, scierie semi-industrielle au cœur du Tarn au pied de la Montagne Noire dont l'approvisionnement s'effectue localement.



Ces trois structures sont interconnectées. Ainsi nous pourrons aborder l'ensemble des enjeux depuis le propriétaire forestier détenteur de la ressource jusqu’au consommateur final.



Face aux transformations climatiques, l’enjeu sous-jacent est d’assurer une gestion durable des forêts.



Avec nos invités, nous aborderons l'économie de cette filière bois si importante sur nos territoire, la gestion durable de la forêt enjeu économique et aussi environnemental avec la question du carbone. Depuis la forêt jusqu'à l'habitat particulier nous aborderons avec ces spécialistes l'enjeu carbone.



Rendez-vous jeudi 12 mars 2020 à 21:00, en direct sur RADIOM.



