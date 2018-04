Que faire ?

La question posée dans le titre est bien réelle.

Notre pays, comme beaucoup d'autres au travers de notre planète, fonctionne au nucléaire. En France d'ailleurs, 77% de l'électricité produite provient de réacteurs nucléaires. L'émission du 12 avril portera donc sur la place du nucléaire dans notre société, la part de celui-ci évidement mais aussi et surtout le traitement des déchets. le sujet est vaste et pose bon nombre de questions tant d'un point de vue alternatif de production d'électricité que d'un point de vue "recyclage" des déchets générés.



Vous n'aurez certainement pas manqué l'actualité brûlante autour de ce sujet sensible avec le projet d'enfouissement des déchets à Bure (55) et la mobilisation autour de celui-ci. En effet un projet de laboratoire souterrain visant à étudier l'enfouissement de déchets les plus radioactifs à 500m sous terre est en train de voir le jour sur cette commune. Même si la phase de pilotage de ce projet ne serait prévue que vers 2025, des opposants au projet ont déjà fait savoir qu'ils ne laisseraient pas faire les autorités.



Des collectifs de soutien fleurissent un peu partout sur le territoire, et notamment ici dans notre comté du Tarn. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir ces militants, citoyens, qui souhaitent entre autres un débat autour de cette question primordiale du retraitement des déchets.

Depuis 1962 et la première centrale française en Bretagne, les pouvoirs publics n'ont semble-t-il pas trouvé une autre alternative à cette question. Volonté politique ou réalité ?

Nous tenterons donc d'apporter une réponse à cette question délicate jeudi soir à partir de 21h dans les Passeurs de Bougnettes avec la présence de ce "collectif du coin" comme ils s'aiment à se nommer.

Cette émission sera aussi l'occasion de découvrir en live Corentin Grellier, militant mais aussi musicien et parolier français aux textes engagés !

Il sera là pour présenter son travail en session acoustique pour notre plus grand plaisir.

Alors nous comptons sur vous jeudi soir sur RADIOM !



BOuGNttES RaDIOaCtivES