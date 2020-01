Voice of a Generation : le retour

Il est entendu que la radio donne un véritable don d'ubiquité. C'est prouvé, et vous pouvez même en faire l'expérience très simplement à l'écoute de RADIOM, avec ce retour du festival Voice of a generation (premier du nom) de Pollux Asso : en quelques ajustements bien sentis de votre position d'écoute, vous voilà donc projetés plusieurs semaines en arrière dans le passé, en décembre. On affine un peu les réglages, et on précise la date : le 6 décembre ! Pour l'occasion, on parlait déjà de Voice of a generation dans ces colonnes.



Vilay ne s'est pas arrêtée là, et c'est d'un énergique saut sue l'occasion qu'elle se retrouve au milieu de l'arène, fièrement munie d'une accréditation, pour chatouiller l'artiste tapi dans l'ombre.



On retrouve pêle-mêle, par touches plus ou moins épaisses : Feed The Cat, Nightwatchers et Wank for Peace, mais aussi des pensées, comme pour Off Models dont on se consolera de l'absence avec un titre...



Et Vilay n'hésite pas à le dire : c'est en venant aux concerts que vous avez le plus de chances de vivre ce qu'elle vit, c'est-à-dire sa meilleure vie devant la scène avec les groupes qu'elle chérit ! Oui, car Les Reporters Sans Frontières du Métal c'est aussi beaucoup d'amour sincère.



Rendez-vous demain à 21:00 pour retrouver cet épisode en exclusivité sur RADIOM !