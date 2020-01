Passer par le Seuil et marcher pour s'en sortir

Jeudi 30 janvier nous recevons l'association Le Seuil - Marches Educatives et c'est un grand plaisir que de recevoir une association de cette importance pour la première fois aux Passeurs de Bougnettes.



L'association fondée par Bernard Ollivier, journaliste et écrivain-voyageur, en mai 2000, propose à des jeunes, filles ou garçons, de 14 à 18 ans, de se reconstruire et de se mobiliser par une longue marche éducative, introspective et résiliente.



L'association a une portée nationale, sa mission est de conduire des jeunes en difficulté sociale à devenir les acteurs de leur avenir par une marche éducative avec un accompagnement individualisé.



Prendre la route et marcher pour changer c'est aussi leur donner une vraie chance.



Pour des jeunes gens qui sont en très grande difficulté, c'est l'incroyable opportunité de s’en sortir par un « exploit » : marcher pendant trois mois et sur une distance de 1800 à 2000 kilomètres. Chacun – garçon ou fille – est seulement accompagné d’un adulte (homme ou femme).



Chaque année plusieurs dizaines de jeunes provenant soit de l’Aide Sociale à l’Enfance, soit de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, bénéficient de cet accompagnement. Parmi ces derniers, certains étaient incarcérés ou risquaient de l’être. C'est alors une liberté conditionnelle ou un aménagement de peine signés par le juge des enfants qui permet le départ du jeune.



Ainsi tandis que le recours à l’enfermement tend à se banaliser, l’association Le Seuil - Marches Educatives propose avec la marche éducative une toute autre méthode pour répondre à la délinquance des mineurs.





Chaque jeune va construire sa propre résilience. Cette marche est un exploit, qui marque ces jeunes, qui leur fait comprendre qu’ils peuvent aller plus loin dans la vie puisqu’ils ont pu faire cela. Bernard Ollivier

Pour nous parler de ce projet, nous recevonscorrespondant régional de l'association pour l'Occitanie.Qui sont les jeunes concernés ? Quel est leur profil ? Sont-ils tous volontaires ?Qu'est-ce que cette expérience leur apporte ?Combien de jeunes sont accompagnés ?Qui sont les accompagnants ? Leur profil ? Comment sont-ils recrutés ? Comment sont-ils accompagnés ?Comment est maintenu le contact avec les familles ? Avec l'association ?Qui oriente les jeunes ? Quelles sont les institutions partenaires ?Cette action est-elle adaptée à toutes les situations ?Comment se passent concrètement les marches,Quelles sont les difficultés ?Le contact avec les jeunes après la marche ?Quels sont les résultats ?Comment aider ou s'impliquer auprès de l'association ?...Autant de questions et de sujets dont nous parlerons avec notre invitéLeS BouGn3TteS EN RéSili3ncEPlus d'infos :Le Seuil – Marches Educatives31 rue Planchat75020 ParisPatrick VIGUIERCorrespondant Régional en Occitanie