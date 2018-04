Une asso, un groupe, un défi

Vous le savez chez les Passeurs de Bougnettes, on laisse le micro aux gens qui se démènent pour apporter du sens à un quotidien parfois morose et ce soir, ce sera une fois de plus le cas.

Elles sont quatre, elles sont déterminées, motivées, gonflées à bloc, mais surtout elles seront ici pour porter un message de soutien et d'entraide aux plus démunis au travers notre chère planète.

Les Passantes seront donc dans le studiom afin de nous parler du défi auquel elles vont participer afin de récolter des fonds pour Oxfam .

Un geste citoyen pour une belle cause, un défi physique pour se dépasser.



Les drôles de dames vous disent tout ce soir à partir de 21h en direct sur RADIOM !



PAsSAntES ChEZ PaSSeuRs