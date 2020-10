As Soul As Possible...

Carnet de bord du capitaine pour un abordage sur l'antenne de RADIOM dimanche 11 octobre 2020 à 11:00.



Tendez bien l'oreille : vous reconnaîtrez le maître de la piraterie venu jouer au 14.80 et aux Ateliers cet été... un bien joli morceau de GUTS ouvre la session.



Maîtrisant un peu mieux ma nouvelle console, je me suis laissé emporter musicalement sur un peu de tout sur cette heure RADIOMisante.



N'en pouvant plus de vous retrouver en live, je remercie chaleureusement RADIOM pour son soutien et sa confiance dans mes sélection !



Bonne écoute groovy ! Laurent / Soul Safari !



PS : le 16/10, le 14.80 d'Albi souffle sa première bougie, et moi beaucoup plus par la même occase... start 18 to 23 dans le respect des règles sanitaires pour la santé de tout le monde ! Voilàààà... on vous l'a dit !