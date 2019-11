Hey !



Dans l'attente du furieux podcast de dimanche 03/11 (Good Sound For Good People : Comment ki fait ?), une petite vidéo en lien ou on voit un peu mieux l'agitation vinylistique opérant lors du radio show Good Sound For Good People !



Un petit test : ce n'est pas encore du Grand Cinéma, mais peut être qu'après visionnage on comprend mieux ce qu'il ce passe tous les dimanches à 11 h... sur RADIOM.



P.S.: en préparation, une spéciale mensuelle sur un deuxième horaire et une spéciale Noël où groove et marrons se frotteront à la sauce Soul Safari !