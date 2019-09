Radio Campus Orléans à Hop Pop Hop !

Oui, vous avez bien lu, ça parle d'une contrée bien lointaine, ça ne parle pas de RADIOM, et pourtant... Il ne vous a pourtant pas échappé que désormais, et de plus en plus, l'entremêlement de programmes produits pas RADIOM et issus des radios campus de France sera de mise, (re)lire « RADIOM, une Radio Campus à Castres ! ». Après le — certes timide — ajout de pépites de Radio Campus France sur RADIOM cet été, il faut accélérer, et quoi de mieux que de se faire plaisir avec ce qu'on adore faire : couvrir un festival ?



Pas n'importe lequel, puisqu'on est sur le fameux Hop Pop Hop, à la programmation pointue mais éclectique, qui se fait une place désormais affirmée dans le paysage culturel, et qui est promu, soutenu, encouragé, suivi et bichonné par Radio Campus Orléans, hyperactive radio campus du cru.



C'est une grosse équipe qui va gérer deux jours de plateaux radio sur le festival, la conjonction de talents des médias locaux et des radios campus de Grenoble, Rennes, Brest, Angers et Tours. De quoi donner envie d'y être.







Alors comme toujours pour les radios qui squattent un festival pendant plusieurs jours, c'est pour vous le faire vivre de l'intérieur, par procuration, sans bouger de chez soi. Et pour le plaisir, ce sera bien sûr sur RADIOM, vendredi 13 et samedi 14, de 15h à 19h. Un beau marathon bien rempli pour couvrir l'événement !



Ne ratez pas le rendez-vous, profitez-en en voiture, en vélo, au bureau ou en TD !





Plus d'infos :- l'événement Hop Pop Hop sur Facebook