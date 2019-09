Sous les sunlights des Ateliers

Mais qu'elle était belle soirée, qu'elle était chaude cette Lune, qu'ils étaient tièdes ces Ateliers ! Depuis ces semaines que l'on préparait ce « On va funker ! », il était temps que l'orage arrive, que les nuages se percent, et qu'abonde la chaude pluie !



Ambiance tropicale, assurément, pour cette nouvelle soirée Funk You avec Les Ateliers, La Lune Derrière les Granges et RADIOM, qui se démènent pour que tu te déhanches.



L'ouverture de soirée, sa fermeture, et ses entremets, furent servis de main de maître par BigFunk et The Funky Stuff. Le son qui va bien, en vinyles experts et machines discrètes, prêts à la plus belle des transitions, pour en (re)mettre plein les oreilles et les yeux :



Xipili and the Rayers 114 ​

Les premiers à monter sur la scène des Ateliers (environ 15cm à escalader, une véritable scène proche de son public !), c'était Xipili and the Rayers, une vraie tornade d'énergie, dans un cheminement doux et frais qui vibre jusqu'à la chaleur intense d'un public survolté. Le groove était au rendez-vous, assurément funky !

The Soul Papaz 140 ​

Yes papa ! bien sûr que ça a bougé ! Les murs ont vibré, les fondations se sont déplacées, la funk s'est réveillée avec The Soul Papaz. Les claques d'énergies, celles qu'on t'administre en te disant « c'est pour ton bien » en sachant bien que c'est une vilaine excuse... ici, le choc est légitime, et il fait vraiment du bien. Déplacements de vertèbres ou épaule démise ? Après quelques manipulations bien senties, la musique des Soul Papaz saura vous remettre d'aplomb !

Mixtape de Bigfunk et The Funky Stuff 259 ​

Un duo maintenant incontournable aux Ateliers, ils ne font pas cavalier seul car toujours en tête des affiches de La Lune Derrière les Granges, mais ils rayonnent tels de preux chevaliers, toujours prêts à funker la planète. DJ Bena et DJ Benoît étaient pour l'occasion BigFunk et The Funky Stuff sans que l'on ne sache jamais qui est qui. Toujours prêts à saucer un public qui en redemande, ils ont servi les entrées, l'apéro, les accompagnements, le Trou Normand et le digestif de cette soirée Funk You !

Après une montée en température que le vent frais extérieur ne laissait pas présager, c'est dans une ambiance déjà moite d'envie queont embrayé. Comme toujours, les bonnes idées de— passée experte dans les mélanges en tous genres, y compris en spiritueux, paraît-il — font mouche. Bien plus qu'une simple introduction à la funk de la soirée, c'est un univers puissant et riche, qui a tenu en haleine un public survolté et conquis :Ils ont réussi le pari du mix de francophone et d'anglophone, de poser leur flow sur de lourdes basses et des trompettes acides, des percussions toniques des mélodies entêtantes. Bien sûr que c'est de la funk ! C'est même son essence : on touche à l'éclectisme fou qui la caractérise, c'est résolument électro et ça nous envoie dans les cordes plusieurs fois par minute, en attendant que les artistes eux-mêmes aient besoin de recharger leurs batteries pour un nouveau tour :Heureusement qu'il n'y avait pas école le lendemain, même si certains qui ont assuré cette belle soirée avec un indéfectible entrain se levaient bien tôt, écourtant une nuit que d'autres n'auraient pas voulu voir finir.La suite des aventures de la sériearrive, elle bout, elle ronronne, elle mijote, fomentée dans d'obscures caves, chaudes et humides, origines de tous les complots, de toutes les machinations. Vous en faites partie.