Funk You Two !

C'est une vraie réponse à Funk You (Up) !, le droit de réplique accessible à toutes et à tous, le mouvement de balancier, en avant, en arrière, comme les swing states américains, l'indécision qui devient décision. La réponse vient, et elle est salée. Car vendredi, ça va funker !



Car comme chacun sait, win ze Funk need ze Soul to win against ze no ou quelque chose dans le genre. Et comme d'habitude, on va passer en revue très rapidement (et dans l'ordre ou dans le désordre, ce sera la surprise) nos artistes en vedette pour ce vendredi.





WAB and the Funky Machine

DJ Soul Safari

John Bleck

Écoutez-en, et donnez-nous l'image mentale qui vous vient, elle devrait coller avec l'idée que l'on se fait de la Funk, néophytes que nous sommes. Précision sans concision, force sans faiblesse,nous a surpris aux premières notes, ce sera à la pelle sur toute cette soiréeIl se promène sur un étrange moyen de locomotion, tricycle aux platines, sillonne le pays à la recherche de nouveaux sons et de nouvelles vibrations, parfaitement dans la veine funky (au sens d'étrange et d'inattendu). Son univers ponctuera cette soirée pour que l'on se laisse littéralement glisser jusqu'au bout de la nuit.Étrange mélange que voilà, et l'on pourrait croire que l'on s'éloigne du thème Funk de la soirée si l'on n'y prête pas davantage attention. Un Hip Hop mâtiné d'Afrique aux influences Reggae et Ragga. Et sans crier gare, on replonge dans le plus funky des convois au détour d'une nouvelle chanson qui nous emmène loin, très loin.Trois pour cette affiche exceptionnelle aux Ateliers. Un vendredi parfaitement banal se transforme en la soirée la plus bigarrée du coin ! Pour n'en louper une miette et avoir la garantie d'une place au fond près du bar, prenez les devants !On attend Jean-Pierre avec impatience, il nous a promis qu'il serait là, car comme le dit le sage, La Funk est forte, mais ma pente est large !Plus d'infos :