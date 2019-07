Quelques ATOMes en avant-festival

Parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques jours dans Festival ATOMique, rendez-vous radioactif ! et qu'il est important que les choses soient dites et claires, voici le moment d'en remettre une couche — et une belle — sur ce non moins bel événement qui approche à grands pas et se profile déjà sur cette fin de semaine : l'ATOM Festival !



Le suspense sera à son comble, puisque c'est bien une émission spéciale que nous consacrons au festival ce mardi soir dès 20h en compagnie de ceux qui ont fait, font et feront le festival. Passionnés et musiciens, troubadours et commanditaires, charpentiers et fossoyeurs, qui manque-t-il ? Saurez-vous trouver l'intrus ?



Ainsi ferons-nous la part belle à cette incroyable programmation (si vous avez parcouru l'intégralité de Festival ATOMique, rendez-vous radioactif ! vous savez de quoi il retourne) et aux envies et énergies qui se déchaînent autour de cet événement annuel.



Rendez-vous est pris dès maintenant, n'en ratez pas une miette !





