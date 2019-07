Festival ATOMique, rendez-vous radioactif !

C'est à seulement quelques encâblures, un peu plus bas, un peu plus au Sud. C'est pourtant très près, car c'est près de nous et de ce qu'on aime faire. C'est l'ATOM Festival qui se tient proche de Castelnaudary, du 26 au 28 juillet sur les Terres du Domaine Saint-Henri, perdu au fond d'une nature luxuriante et fraîche. C'est une proposition des plus alléchantes pour profiter de ce bel été en musique.



Comment ne pas y voir un esprit commun avec les Open'Arts et Open'Arts #2 ? Bien sûr que l'idée de mélanger arts graphiques et musique électro n'appartient à personne, mais force est de constater que certains y parviennent avec brio. C'est le pari réussi de l'ATOM Festival, et c'est tellement excitant qu'il est important d'en dire quelques mots ici !



Les coups de cœur ? Dans le désordre, il y a : le lieu, la déco, les artistes, l'esprit champêtre (qui se souvient de En Roques' 2010 et En Roques' 2012 ?), les découvertes, les humains à l'origine du projet, leurs valeurs et leurs idées, et l'envie de partager ces moments en totale communion avec eux. Si vous avez senti une résurgence de votre côté hippie à la lecture de ces quelques lignes, vous êtes peut-être un peu dans le vrai. Si ce n'est pas le cas, si ça ne le sera jamais, c'est bon aussi : on fait la part belle aux découvertes, on se fait plaisir à réinviter des artistes qui ont fait le succès d'éditions précédentes, mais on accepte surtout la différence, même de ceux qui ne se sentent pas une âme de hippie sur le retour !



Que vous ayez toujours senti pousser les ailes du mouvement peace and love pour vivre dans des cabanes dans les arbres ou qu'au contraire votre vie bien rythmée de contrôle de notes de frais vous ait toujours convenu, ce festival est fait pour vous. Il réveillera en vous votre vraie nature, vous invitera toujours plus loin dans la nuit pour découvrir des merveilles étoilées au rythme enivrant des basses profondes et enveloppantes.



S'il reste des places, c'est le moment d'en profiter !



Par ce petit avant-goût de quelques lignes, nous promettons de retrouver très vites des nouvelles fraîches de l'ATOM Festival sur RADIOM !



On termine sur cet impressionnant line up qui saura nous régaler en long en large et en travers. On oppose souvent quantité et qualité, mais pourquoi ne pas avoir les deux ?



















Basses Terres by BRAME































































TIGRE-TEIGNE by Le Skeleton Band

























